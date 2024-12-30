توفيق ومقصود .. من هما عنصرا "لواء القدس" المعتقلان باللاذقية ؟

ووفقا للمعلومات، فقد تم توقيف كل من بسام توفيق وبسام مقصود، وقال المرصد إن "لديهما سجلا إجراميا بحق أبناء الشعب السوري من تنكيل وقتل بكل من كان يعارض النظام السابق".
وفي أقل من أسبوع، اعتقل قرابة 300 شخص من العسكريين في الجيش السوري ومسلحين موالين له ومخبرين للأجهزة الأمنية، وفق المرصد، بعدما أطلقت السلطات الجديدة حملة لملاحقة "فلول ميليشيات" النظام السابق.
وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) " في وقت سبق إلقاء القبض على عدد من فلول ميليشيات الأسد وعدد من المشتبه بهم" في منطقة اللاذقية، وعمليات توقيف مماثلة في حماة الخميس.
وتحدثت الوكالة عن "مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر".
وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن وكالة "فرانس برس"، عن "اعتقال نحو 300 شخص خلال أقل من أسبوع من دير الزور ودمشق وريفها وفي حمص وحماة واللاذقية وطرطوس".
وأوضح أن من المعتقلين "عناصر مخبرين للأجهزة الأمنية وعناصر مسلحة موالية للنظام وإيران، وعسكريين وضباط من رتب صغيرة ممن ثبت أنهم ارتكبوا عمليات قتل وتعذيب".
وأشار إلى أن هناك "أشخاصا، بعضهم تبين أنه متورط في إرسال تقارير للنظام السابق، اعتقلوا وقتلوا مباشرة"، معتبرا أن "هذا أمرا مرفوضا تماما".
ٍسكاي نيوز
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