الأحد 2026-01-25 01:09 ص

توقعات بعودة خدمة الإنترنت في إيران خلال أيام

الأمم المتحدة تعيد فرض العقوبات على إيران
إيران
 
الأحد، 25-01-2026 12:35 ص

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس التنفيذي لشركة البنية التحتية للاتصالات في إيران بهزاد أكبري السبت، إن خدمة الإنترنت التي حجبت قبل أكثر من أسبوعين، ستعود "اليوم أو غدا"، وفق ما أوردت وكالة أنباء "فارس".

وأفادت الوكالة بأن المجلس الأعلى للأمن القومي صادق ليل الجمعة على إعادة تشغيل الإنترنت، وأبلغ وزارة الاتصالات بذلك.

 
 


