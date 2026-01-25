توقعات بعودة خدمة الإنترنت في إيران خلال أيام

وأفادت الوكالة بأن المجلس الأعلى للأمن القومي صادق ليل الجمعة على إعادة تشغيل الإنترنت، وأبلغ وزارة الاتصالات بذلك.
-
أخبار متعلقة
-
مسؤول أميركي: الجولة المقبلة من محادثات روسيا وأوكرانيا تجري الأحد في أبوظبي
-
سوريا تمدد وقف إطلاق النار مع القوات الكردية 15 يوما
-
بلجيكا تحظر توقف وعبور معدات عسكرية إلى إسرائيل
-
سوريا تبدأ استخراج النفط من حقول سيطرت عليها الحكومة مؤخرا
-
ترامب يهدد كندا برسوم جمركية بنسبة 100%
-
"تاس": هناك نتائج لمحادثات أبو ظبي حول أوكرانيا
-
الخارجية السورية: لا صحة لما يتم تداوله بشأن تمديد المهلة مع "قسد"
-
مصدر: استئناف محادثات أوكرانيا وروسيا وأميركا في أبوظبي