توقعات بعودة خدمة الإنترنت في إيران خلال أيام

الوكيل الإخباري- قال الرئيس التنفيذي لشركة البنية التحتية للاتصالات في إيران بهزاد أكبري السبت، إن خدمة الإنترنت التي حجبت قبل أكثر من أسبوعين، ستعود "اليوم أو غدا"، وفق ما أوردت وكالة أنباء "فارس".

