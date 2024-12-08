توقف الرحلات في مطار دمشق الدولي

الوكيل الإخباري- ذكرت مواقع سورية أن جميع الرحلات في مطار دمشق الدولي قد توقفت وتم إخلاؤه من العاملين.

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وتوالت الأحداث بشكل سريع ومثير فجر اليوم الأحد، إذ أعلنت المعارضة السورية المسلحة أنها بدأت دخول العاصمة دمشق، بينما نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين سوريين رفيعي المستوى أن الرئيس بشار الأسد غادر دمشق إلى وجهة غير معلومة.

وأوضحت رويترز أن مصدرها ضابطين كبيرين في الجيش السوري أكدا لها أنه غادر على متن طائرة إلى وجهة لم يتم الكشف عنها.



وبدأت ليلة السبت/الأحد بتطور مثير، إذ نجحت المعارضة في السيطرة على مدينة حمص، ثالث أكبر المدن السورية، لتلحق بمدينتي حلب وحماة اللتين سيطرت عليهما المعارضة في وقت سابق، إضافة إلى سيطرتها على كامل محافظة إدلب.



وأكدت المعارضة أنها بذلك نجحت في تحرير أربع مدن خلال 24 ساعة، وهي درعا والقنيطرة والسويداء وحمص، قبل أن تضيف إليها مدينة القصير في ريف حمص، وتؤكد أن عيونها ترقب العاصمة دمشق.

ووثقت مشاهد فجر اليوم فوضى وفرار الاشخاص بمطار دمشق الدولي