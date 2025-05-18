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تونس.. إصابات في اصطدام حافلة بمقهى في القيروان

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 18-05-2025 10:29 م

الوكيل الإخباري-   أسفر حادث مرور خطير في تونس تمثل في اصطدام حافلة صغيرة كانت تقل لاعبات "الجمعية النسائية ببوحجلة" بمقهى بعد ما ارتطامها بشاحنة خفيفة، عن وقوع إصابات وصفت أغلبها بالطفيفة.

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وذكرت وسائل إعلام تونسية أن الحادثة وقعت على مستوى منطقة رقادة من معتمدية القيروان الجنوبية (وسط البلاد).

وأفادت المصادر بأنه تم نقل عدد من اللاعبات إلى مستشفيات مدينة القيروان لتلقي الإسعافات الضرورية.

 
gnews

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