تونس.. إصابات في اصطدام حافلة بمقهى في القيروان

وأفادت المصادر بأنه تم نقل عدد من اللاعبات إلى مستشفيات مدينة القيروان لتلقي الإسعافات الضرورية.
-
أخبار متعلقة
-
العراق يؤكد استعداده لدعم الأونروا
-
قتلى وجرحى في انفجار بمركز شرطة بمدينة الميادين السورية
-
البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي في مقديشيو
-
14 قتيلا في قصف لقوات الدعم السريع استهدف نازحين في السودان
-
أوكرانيا: روسيا تعتزم إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات اليوم
-
الطيران السعودي يستأنف رحلات نقل الحجاج الإيرانيين للمرة الأولى منذ 2015
-
السعودية .. حليب الإبل قريباً إلى الصين
-
الرئاسة اللبنانية توضح حقيقة لقاء عون وزعيم دروز الكيان