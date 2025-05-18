تونس.. إصابات في اصطدام حافلة بمقهى في القيروان

الوكيل الإخباري- أسفر حادث مرور خطير في تونس تمثل في اصطدام حافلة صغيرة كانت تقل لاعبات "الجمعية النسائية ببوحجلة" بمقهى بعد ما ارتطامها بشاحنة خفيفة، عن وقوع إصابات وصفت أغلبها بالطفيفة.

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