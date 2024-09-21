تونس.. السجن 3 سنوات للغنوشي وصهره في قضية "اللوبيينغ"

الوكيل الإخباري- قضت محكمة الاستئناف في تونس، بالسجن مدة ثلاثة سنوات مع النفاذ العاجل في حق كل من راشد الغنوشي القيادي بحركة النهضة، وصهره رفيق بوشلاكة، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بقضية عقود "اللوبيينغ".

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وبحسب موقع "موزييك" المحلي، كانت الدائرة الجناحية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قضت حضوريا في حق راشد الغنوشي وغيابيا في حق رفيق بوشلاكة المتواجد خارج البلاد مدة ثلاثة أعوام سجنا مع النفاذ العاجل.

كما قضت الدائرة بتغريم راشد الغنوشي ورفيق بوشلاكة بمعية الممثل القانوني لحركة النهضة بقيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه فيما يعرف إعلاميا بقضية عقود " اللوبيينغ ".