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تونس.. السجن 3 سنوات للغنوشي وصهره في قضية "اللوبيينغ"

راشد الغنوشي ورفيق بوشلاكة
راشد الغنوشي ورفيق بوشلاكة
السبت، 21-09-2024 08:31 ص

الوكيل الإخباري-   قضت محكمة الاستئناف في تونس، بالسجن مدة ثلاثة سنوات مع النفاذ العاجل في حق كل من راشد الغنوشي القيادي بحركة النهضة، وصهره رفيق بوشلاكة، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بقضية عقود "اللوبيينغ".

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وبحسب موقع "موزييك" المحلي، كانت الدائرة الجناحية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قضت حضوريا في حق راشد الغنوشي وغيابيا في حق رفيق بوشلاكة المتواجد خارج البلاد مدة ثلاثة أعوام سجنا مع النفاذ العاجل. 

 

كما قضت الدائرة بتغريم راشد الغنوشي ورفيق بوشلاكة بمعية الممثل القانوني لحركة النهضة بقيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه فيما يعرف إعلاميا بقضية عقود " اللوبيينغ ".


وبدأ التحقيق في ما يعرف بقضية "اللوبيينغ" سنة 2019 بعد دعوى رفعها السياسي والوزير السابق محمد عبو ضد حركة النهضة، حيث اتهم خلالها النهضة بالتعاقد مع شركة دعاية أمريكية قبيل الانتخابات.

 
gnews

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