تونس.. السجن 3 سنوات للغنوشي وصهره في قضية "اللوبيينغ"

وبحسب موقع "موزييك" المحلي، كانت الدائرة الجناحية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قضت حضوريا في حق راشد الغنوشي وغيابيا في حق رفيق بوشلاكة المتواجد خارج البلاد مدة ثلاثة أعوام سجنا مع النفاذ العاجل.
وبدأ التحقيق في ما يعرف بقضية "اللوبيينغ" سنة 2019 بعد دعوى رفعها السياسي والوزير السابق محمد عبو ضد حركة النهضة، حيث اتهم خلالها النهضة بالتعاقد مع شركة دعاية أمريكية قبيل الانتخابات.
-
أخبار متعلقة
-
إعدام مدان في كارولاينا الجنوبية للمرة الأولى منذ 13 عاما
-
برلماني روسي يتوقع بدء المفاوضات بين موسكو وكييف في العام المقبل
-
تدمير واعتراض 101 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل
-
تورك: ارتكاب العنف بهدف نشر الرعب بين المدنيين بلبنان "جريمة حرب"
-
هزة أرضية بالسعودية
-
النرويج تفتح تحقيقا بشأن "تورط" أحد مواطنيها في تفجيرات أجهزة بلبنان
-
ليبيا.. مجلس النواب يتخذ قرارا حول هوية القائد الأعلى للجيش
-
حزب الله ينعى قائدا عسكريا و13 مقاتلا