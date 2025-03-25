تونس.. سجن مسؤول سابق بوزارة التجارة 4 سنوات

ووفق الأبحاث، فإن المسؤول المتهم كان يسرب للمتهمين سلعا موردة من الخارج بأسعار منخفضة لا تتناسب وثمنها الحقيقي لتحقيق منفعة مادية دون وجه حق.
وقد وجهت إلى الموظف تهمة "استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والأضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل".
ووجه القضاء لبقية المتهمين تهمة المشاركة في ذلك.
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