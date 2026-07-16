الخميس 2026-07-16 02:05 م

ثلاثة قتلى بضربات أوكرانية في روسيا

ثلاثة قتلى بضربات أوكرانية في روسيا
ثلاثة قتلى بضربات أوكرانية في روسيا
 
الخميس، 16-07-2026 12:03 م

الوكيل الإخباري- قتل ثلاثة أشخاص في روسيا الخميس جراء ضربات أوكرانية، ففي منطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا، قتلت فتاة تبلغ 15 عاما وجدتها بهجوم بقذائف صاروخية بحسب ما أفاد حاكم المنطقة إيغور كوفالتشوك.

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كما قتل رجل في "هجوم كثيف شنته طائرات مسيرة معادية"، في منطقة ياروسلافل على بعد 300 كيلومتر شمال شرق موسكو.

 
 


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