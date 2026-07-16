ثلاثة قتلى بضربات أوكرانية في روسيا

الوكيل الإخباري- قتل ثلاثة أشخاص في روسيا الخميس جراء ضربات أوكرانية، ففي منطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا، قتلت فتاة تبلغ 15 عاما وجدتها بهجوم بقذائف صاروخية بحسب ما أفاد حاكم المنطقة إيغور كوفالتشوك.

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