ثلاثة قتلى وخمسة جرحى في غارات بمسيّرات في منطقة موسكو

وكتب على تطبيق تلغرام "في بلدة بيونيرسكي في إستريا، قُتل ثلاثة أشخاص وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح عندما تحطمت طائرة مسيّرة... وفي سولنيشنوغورسك، أُصيب شخصان بجروح بعد أن اصطدمت طائرة مسيّرة بمبنى سكني".
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