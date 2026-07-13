ثلاثة قتلى وخمسة جرحى في غارات بمسيّرات في منطقة موسكو

11:54 ص

الوكيل الإخباري- قُتل ثلاثة أشخاص وجُرح خمسة آخرون جراء هجمات بطائرات مسيّرة في منطقة موسكو، وفق ما أعلن حاكم المنطقة أندريه فوروبيوف الاثنين. اضافة اعلان





وكتب على تطبيق تلغرام "في بلدة بيونيرسكي في إستريا، قُتل ثلاثة أشخاص وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح عندما تحطمت طائرة مسيّرة... وفي سولنيشنوغورسك، أُصيب شخصان بجروح بعد أن اصطدمت طائرة مسيّرة بمبنى سكني".









