جاسوس إيراني سرّب لإسرائيل مكان تواجد نصرالله

وبحسب "لو باريزيان"، فإن المفاجأة الأكبر في عملية اغتيال نصرالله تكمن في الدور الذي لعبه العميل الإيراني، إذ تمكن هذا الجاسوس من اختراق الدائرة الداخلية لحزب الله وإيصال معلومات دقيقة حول تحركات نصرالله الذي كان في بيروت يوم الجمعة للمشاركة في جنازة محمد سرور المسؤول في حزب الله.
وأضافت الصحيفة بأن نصرالله كان يصطحب معه في سيارته يوم اغتياله نائب قائد فيلق القدس في لبنان، وبأنه كان موجودًا بعمق 30 مترا تحت الأرض لحظة الاغتيال.
ويُعتقد أن هذا الاختراق الذي قام به العميل الإيراني هو ما ساعد الإسرائيليين في توقيت الهجوم بدقة شديدة لضمان وجود نصر الله في المجمع السكني في حارة حريك لحظة القصف، وفقا للصحيفة الفرنسية.
العربية
-
أخبار متعلقة
-
إسرائيل تؤكد اغتيال القيادي في حزب الله نبيل قاووق
-
نيبال: ارتفاع ضحايا الانهيارات الأرضية إلى 112
-
نتنياهو: تحييد حزب الله يزيد فرص عودة مختطفينا في غزة
-
برنامج الأغذية العالمي: لبنان على حافة الانهيار ولا يمكنه تحمل حرب أخرى
-
مسؤول عسكري إسرائيلي: حزب الله يخطط لقصف تل أبيب
-
الصين تعارض انتهاك سيادة لبنان
-
مصادر أميركية ترجح تحركا بريا محدودا لإسرائيل في لبنان
-
مليون نازح في لبنان بعد ضربات الاحتلال