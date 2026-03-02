جامعة الدول العربية تدين استهداف إيران لدول عربية

الوكيل الإخباري- أعربت الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية عن إدانتها واستنكارها الشديد لاستهداف سيادة وسلامة أراضي الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية في انتهاك سافر للقوانين والمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها.

اضافة اعلان