الإثنين 2026-03-02 01:36 ص

جامعة الدول العربية تدين استهداف إيران لدول عربية

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
 
الإثنين، 02-03-2026 01:17 ص

الوكيل الإخباري-  أعربت الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية عن إدانتها واستنكارها الشديد لاستهداف سيادة وسلامة أراضي الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية في انتهاك سافر للقوانين والمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها.

اضافة اعلان


وأكدت في بيان أن أمن الدول العربية كل لا يتجزأ، وترفض رفضاً قاطعاً المساس بسيادة أي من الدول العربية تحت أي مبرر، داعية الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الوقف الفوري للأعمال التصعيدية وتحكيم العقل وعدم توسيع رقعة الصراع وما ينتج عن ذلك من عواقب وخيمة لا تُحمد عقباها.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

جامعة الدول العربية

عربي ودولي جامعة الدول العربية تدين استهداف إيران لدول عربية

الأمن العام

أخبار محلية وفاة حدث إثر تعرضه للضرب على يد والده في لواء الرصيفة

الدفاع المدني

خاص بالوكيل 8 إصابات بحادث سير في شارع الأردن - فيديو

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يتوقع أن يستمر الهجوم على إيران "أربعة أسابيع أو أقل"

دول التعاون الخليجي

عربي ودولي وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي يدينون الاعتداءات الإيرانية على دولهم

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: الولايات المتحدة ستثأر لقتلاها وعلى الحرس الثوري إلقاء السلاح

اختفاء شابة في نعيمة بإربد وعائلتها تناشد المساعدة بالعثور عليها

خاص بالوكيل اختفاء شابة في نعيمة بإربد وعائلتها تناشد المساعدة بالعثور عليها

مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الخارجية تستدعي القائم بأعمال السفارة الإيرانية وتوجّه احتجاجًا شديد اللهجة



 






الأكثر مشاهدة