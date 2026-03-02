جامعة الدول العربية تدين استهداف إيران لدول عربية

وأكدت في بيان أن أمن الدول العربية كل لا يتجزأ، وترفض رفضاً قاطعاً المساس بسيادة أي من الدول العربية تحت أي مبرر، داعية الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الوقف الفوري للأعمال التصعيدية وتحكيم العقل وعدم توسيع رقعة الصراع وما ينتج عن ذلك من عواقب وخيمة لا تُحمد عقباها.
