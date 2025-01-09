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جامعة الدول العربية ترحب بانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
الخميس، 09-01-2025 07:43 م

الوكيل الإخباري-    عبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن ترحيبه بنجاح لبنان بانتخاب رئيس للجمهورية، مقدماً التهنئة لجوزيف عون على انتخابه، وحصوله على ثقة مجلس النواب اللبناني، لينهي شغورا رئاسيا ممتداً عاشته البلاد.

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وجدد أبو الغيط في بيان، مواصلة قيام الجامعة العربية بالدور المنوط بها؛ إزاء دعم لبنان وشعبه، وتطلعها للعمل والتعاون مع قيادته الجديدة في كل ما من شأنه أن يسهم بترسيخ أمنه وسيادته واستقراره وتعافيه في أسرع الآجال.


وقال أبو الغيط، إن لبنان لديه فرصة مهمة لفتح صفحة جديدة تُعيد للبلد عافيته، وتُعيد للشعب الثقة في نخبة الحكم، بما يُساعد لبنان على تجاوز تحديات صعبة تقتضي التمسك بالسيادة والاستقلال الوطني ووحدة النسيج المُجتمعي ودرء مخاطر التدخلات الخارجية.

 
gnews

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