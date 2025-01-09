جامعة الدول العربية ترحب بانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية

الوكيل الإخباري- عبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن ترحيبه بنجاح لبنان بانتخاب رئيس للجمهورية، مقدماً التهنئة لجوزيف عون على انتخابه، وحصوله على ثقة مجلس النواب اللبناني، لينهي شغورا رئاسيا ممتداً عاشته البلاد.

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وجدد أبو الغيط في بيان، مواصلة قيام الجامعة العربية بالدور المنوط بها؛ إزاء دعم لبنان وشعبه، وتطلعها للعمل والتعاون مع قيادته الجديدة في كل ما من شأنه أن يسهم بترسيخ أمنه وسيادته واستقراره وتعافيه في أسرع الآجال.