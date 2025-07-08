الثلاثاء 2025-07-08 02:34 م
 

جثة وزير روسي داخل سيارته بعد إقالته مباشرةً .. والكرملين يحقق

مسعفان ينقلان جثة وزير النقل السابق رومان ستاروفويت في ضواحي موسكو
مسعفان ينقلان جثة وزير النقل السابق رومان ستاروفويت في ضواحي موسكو
 
الثلاثاء، 08-07-2025 01:53 م
الوكيل الإخباري-   أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن التحقيقات لا تزال مستمرة للكشف عن ظروف وفاة وزير النقل السابق رومان ستاروفويت، مؤكداً أن بوتين أُحيط علماً بالحادث فور وقوعه.اضافة اعلان


وأوضح بيسكوف في تصريح صحفي اليوم: "التحقيق جارٍ، وهدفه هو الإجابة عن جميع الأسئلة، أما الآن فلا يسعنا إلا التكهن".

وعُثر على جثة رومان ستاروفويت، وزير النقل الروسي السابق، داخل سيارته الشخصية بضواحي موسكو مساء الاثنين، وذلك بعد ساعات فقط من صدور قرار بإعفائه من منصبه.

وبحسب لجنة التحقيق الروسية، فإن التحقيقات الأولية تشير إلى انتحار ستاروفويت، الذي كان قد تولى حقيبة النقل في مايو/أيار 2024 بعد فترة قضاها كحاكم لمقاطعة كورسك الروسية.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم اللجنة، سفيتلانا بيترينكو: "تم العثور على الجثة في سيارة الوزير السابق بمنطقة أودينتسوفو، والتحقيقات الأولية تشير إلى انتحار". وقد فتحت السلطات تحقيقاً في الحادثة.

روسيا اليوم
 
 
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