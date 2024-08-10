جرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- صعّد الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت، غاراته الجوية وقصفه المدفعي للبلدات والقرى اللبنانية في الجنوب، ما تسبب بجرح 4 أشخاص إصابتهم بين متوسطة وخطيرة.



وقال مصدر أمني لبناني إن غارات استهدفت بلدتي عيتا والخيام وحانين ومجدل سلم، ما أدى لسقوط جرحى، فيما سجل قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدات راشيا الفخار وكفر حمام وتل النحاس وكفر كلا.