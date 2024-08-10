جرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

وقال مصدر أمني لبناني إن غارات استهدفت بلدتي عيتا والخيام وحانين ومجدل سلم، ما أدى لسقوط جرحى، فيما سجل قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدات راشيا الفخار وكفر حمام وتل النحاس وكفر كلا.
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