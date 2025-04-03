الخميس 2025-04-03 03:56 م
 

جريحان بغارة إسرائيلية على سيارة جنوب لبنان

علم لبنان
لبنان
 
الخميس، 03-04-2025 01:13 م

الوكيل الإخباري-   جرح شخصان اليوم الخميس، بغارة إسرائيلية على سيارة على طريق بنت جبيل جنوب لبنان.

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وقال الجيش اللبناني في بيان، إن "وحدة من الجيش عملت في منطقة اللبونة في صور على إزالة عوائق هندسية كان العدو الإسرائيلي ركزها داخل الأراضي اللبنانية، كما أغلقت طريقا ترابية بعدما فتحتها وحدة معادية في المنطقة نفسها".

 
gnews

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