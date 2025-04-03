جريحان بغارة إسرائيلية على سيارة جنوب لبنان

وقال الجيش اللبناني في بيان، إن "وحدة من الجيش عملت في منطقة اللبونة في صور على إزالة عوائق هندسية كان العدو الإسرائيلي ركزها داخل الأراضي اللبنانية، كما أغلقت طريقا ترابية بعدما فتحتها وحدة معادية في المنطقة نفسها".
-
أخبار متعلقة
-
مدفيديف عن فرض الرسوم الجمركية: ستكسر سلاسل التجارة القديمة
-
الذئاب المكسيكية تثير الرعب في نيو مكسيكو
-
الطيران الإسرائيلي يلقي مناشير ورقية على قرية كويا بريف درعا.. ماذا كُتب فيها؟ - صورة
-
المجر ليست الأولى .. "انسحابات سابقة" من الجنائية الدولية
-
بيان جديد من مصر بعد غارات إسرائيل على سوريا وغزة
-
ترامب يفرض رسوماً على جزر غير مأهولة تسكنها البَطاريق فقط
-
الاتحاد الأوروبي يعتزم اتخاذ إجراءات مضادة رداً على قرارات ترمب الجمركية
-
ألمانيا تنشر قوات دائمة في ليتوانيا لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية