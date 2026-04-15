الأربعاء 2026-04-15 10:02 ص

جلسات استماع علنية لاختيار أمين عام جديد للأمم المتحدة الأسبوع المقبل

مرشحون لمنصب الأمين العام الجديد للأمم المتحدة
الأربعاء، 15-04-2026 08:13 ص
الوكيل الإخباري-   تنطلق يومي 21 و22 نيسان الحالي، جلسات استماع علنية لمرشحي منصب الأمين العام للأمم المتحدة، ضمن ما يُعرف بـ "الحوارات"، حيث يقدّم المرشحون رؤيتهم ويجيبون عن أسئلة الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية، في إطار عملية اختيار الأمين العام العاشر الذي سيتولى مهامه في كانون الثاني 2027.اضافة اعلان


وتكتسب هذه العملية أهمية كبيرة، إذ يُنتظر أن تسهم في إعادة تشكيل ملامح الدبلوماسية العالمية، والتأثير في الاستجابة للأزمات، وتحديد مسار النظام متعدد الأطراف خلال العقد المقبل، وسط تساؤلات حول جنسية الأمين العام المقبل، وإمكانية اختيار امرأة للمرة الأولى في تاريخ المنظمة، وقدرة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن على تجاوز خلافاتها.

ووفق المعطيات، جرى ترشيح 4 أشخاص لخلافة الأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش، وهم؛ ميشيل باشيليت من تشيلي، ورافائيل غروسي من الأرجنتين، وريبيكا غرينسبان من كوستاريكا، ومكي سال من السنغال.

وتُعقد جلسات "الحوار غير الرسمي" المتلفزة في قاعة مجلس الوصاية، حيث يشهد اليوم الأول، 21 نيسان، جلستين: الأولى من الساعة 10 صباحا حتى 1 ظهرا بتوقيت نيويورك لميشيل باشيليت، والثانية من 3 عصرا حتى 6 مساء لرافائيل غروسي.

وفي اليوم التالي، 22 نيسان، تُعقد جلستان مماثلتان، الأولى لريبيكا غرينسبان من 10 صباحا حتى 1 ظهرا، والثانية لمكي سال من 3 عصرا حتى 6 مساء.

وتأتي هذه الجلسات ضمن مراحل عملية الاختيار التي بدأت بدعوة الدول الأعضاء لتقديم الترشيحات حتى 1 نيسان 2026، على أن يعقد مجلس الأمن لاحقا جلسات مغلقة لتقييم المرشحين، قبل أن تُضفي الجمعية العامة الطابع الرسمي على التعيين أواخر العام.

ويُعد الأمين العام كبير الموظفين الإداريين وكبير الدبلوماسيين في الأمم المتحدة، حيث يقود الأمانة العامة، ويعرض القضايا التي تهدد السلم والأمن الدوليين على مجلس الأمن، ويؤدي دور الوسيط والمناصر في الأزمات العالمية، إلى جانب تنفيذ قرارات الدول الأعضاء.
 
 


عطلة رسميَّة في الثَّلاثين من نيسان بمناسبة يوم العمَّال العالمي

أخبار محلية عطلة رسميَّة في الثَّلاثين من نيسان بمناسبة يوم العمَّال العالمي

ترامب: لا أفكر في تمديد الهدنة مع إيران

عربي ودولي ترامب: لا أفكر في تمديد الهدنة مع إيران

البندورة

خاص بالوكيل سوق الخضار: الصقيع رفع أسعار البندورة وتوقعات بانخفاضها اعتبارا من اليوم

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن رئيس الوزراء شهباز شريف يبدأ الأربعاء جولة دبلوماسية مكثفة لأربعة أيام تشمل المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا، في إطار مساعي باكستان الحثيثة تمهيدا لجولة ثانية م

عربي ودولي رئيس وزراء باكستان يبدأ الأربعاء جولة تشمل السعودية وقطر وتركيا

الجيش الأميركي يعلن نجاحه في فرض حصار بحري كامل على إيران

عربي ودولي الجيش الأميركي يعلن نجاحه في فرض حصار بحري كامل على إيران

إطلاق صواريخ من لبنان نحو عكا ونهاريا وإنذارات واسعة في الجليل

عربي ودولي إطلاق صواريخ من لبنان نحو عكا ونهاريا وإنذارات واسعة في الجليل

القيادي الفلسطيني وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأسير مروان البرغوثي

فلسطين "نزيف وإصابات".. حملة البرغوثي تكشف عن اعتداءات بحقه في سجون الاحتلال

براميل النفط

أسواق ومال تباين أسعار النفط وسط غموض إزاء إمدادات الشرق الأوسط



 






