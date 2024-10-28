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جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن الغارات الإسرائيلية على إيران

مجلس الامن
مجلس الامن
الإثنين، 28-10-2024 11:13 م

الوكيل الإخباري-    عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، جلسة طارئة بشأن الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد إيران في 25 تشرين الأول.

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وعُقد اجتماع المجلس في إطار بند جدول الأعمال "الوضع في الشرق الأوسط"، والذي جاء بطلب من إيران وبدعم من الجزائر والصين وروسيا.


واستمع الأعضاء، خلال الجلسة، إلى إحاطة قدمها، الأمين العام المساعد لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، خالد خياري، الذي حذر من أن الهجمات الأخيرة تهدد بإغراق المنطقة في المجهول.


وأضاف خياري أنه في الوقت الذي هناك حاجة فيه إلى وقف التصعيد على جميع الجبهات، فإنه يتعين على "الجانبين التوقف عن اختبار حدود ضبط النفس لدى كل منهما والعمل من أجل السلام والاستقرار في المنطقة".


وفي الوقت نفسه، وصف المسؤول الأممي"الظروف التي لا تطاق للمدنيين الفلسطينيين المحاصرين في شمال غزة"، مؤكدا أن مستويات الموت والإصابات والدمار في الشمال مروعة، لا سيما وأن المدنيين عالقون تحت الأنقاض، ويعيش المرضى والجرحى دون رعاية صحية منقذة للحياة، فيما تفتقر العائلات إلى الغذاء والمأوى وسط أنباء عن انفصالهم واحتجاز العديد من الأشخاص.

 
gnews

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