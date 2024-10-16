جلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة

الوكيل الإخباري- عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة بشأن الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين ناقش خلالها الوضع الإنساني في غزة.

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