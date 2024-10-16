جلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة

واستمع الأعضاء إلى إحاطة من القائمة بأعمال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية جويس مسويا، أشارت فيها إلى استشهاد نحو 400 فلسطيني في غزة خلال أسبوع واحد فقط.
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