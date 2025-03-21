جلسة مفتوحة لمجلس الأمن بشأن فلسطين اليوم

الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الأمن اليوم الجمعة، جلسته الدورية المفتوحة بشأن "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين" تتبعها جلسة مشاورات مغلقة.

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وستقدم المنسقة الخاصة لعملية السلام في الشرق الأوسط بالإنابة، سيغريد كاغ، التحديث الفصلي حول تنفيذ القرار 2334 الصادر في 2016، وهو القرار الذي طالب إسرائيل بوقف جميع أنشطتها الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.



وكان المجلس عقد جلسة الخميس بطلب أميركي فرنسي بشأن غزة، سبقتها جلسة يوم الأربعاء بطلب جزائري وصومالي بشأن نفس الموضوع وأخرى الثلاثاء.