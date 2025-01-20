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جلسة مفتوحة لمجلس الامن بشأن فلسطين اليوم

مجلس الأمن الدولي - أرشيفية
مجلس الأمن الدولي - أرشيفية
الإثنين، 20-01-2025 08:18 ص
الوكيل الإخباري-   يعقد مجلس الامن الدولي اليوم الإثنين جلسة مفتوحة بشأن القضية الفلسطينية يترأسها وزير خارجية الجزائر، أحمد عطاف، الذي تترأس بلاده رئاسة المجلس للشهر الحالي .اضافة اعلان


ويلقي أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش كلمة رئيسية في الجلسة بشأن غزة والاونروا وحل الدولتين بالإضافة الى الوضع في سوريا ولبنان.

ويشارك بالجلسة بالإضافة لأعضاء المجلس، العديد من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

بترا
 
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