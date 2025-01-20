جلسة مفتوحة لمجلس الامن بشأن فلسطين اليوم

ويلقي أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش كلمة رئيسية في الجلسة بشأن غزة والاونروا وحل الدولتين بالإضافة الى الوضع في سوريا ولبنان.
ويشارك بالجلسة بالإضافة لأعضاء المجلس، العديد من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
بترا
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