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جنرال ألماني يدعو لإعادة التجنيد الإجباري في بلاده

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أرشيفية
 
الأربعاء، 11-06-2025 09:38 ص

الوكيل الإخباري - دعا الجنرال الألماني في حلف شمال الأطلسي كريستيان باديا إلى إعادة العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية بألمانيا في ظل حاجة الجيش إلى 60 ألف فرد.

وقال باديا لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" في تصريحات نشرت أمس الثلاثاء، إن التحضير لإعادة التجنيد الإجباري يجب أن يبدأ الآن.

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وكانت ألمانيا أوقفت الخدمة العسكرية والخدمة المدنية الإلزامية في عام 2011 بعد 55 عاما من العمل بها، وتم تفكيك البنية التحتية المرتبطة بها بالكامل.


وأوضح الجنرال، الذي يسهم في تطوير التخطيط داخل قيادة التحول في "حلف الناتو" بالولايات المتحدة، أن التجنيد الطوعي "فشل في السنوات الأخيرة في سد النقص في قوات البوندسفير"، محذرا من أن المزيد من التأخير سيجعل ألمانيا عاجزة عن تحقيق أهدافها العسكرية ضمن "حلف الناتو".


ورفض باديا الحجج التي تقول إن ألمانيا تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة لدعم جيش مبني على التجنيد، مؤكدا أن الثكنات القديمة يمكن تجديدها وتشغيلها من قبل مستثمرين من القطاع الخاص، على أن يعمل الجيش "كمستأجر".


واكتسبت فكرة إعادة التجنيد الإجباري زخما متزايدا في ظل تصاعد المخاوف الأمنية في أوروبا.


وصرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأنه لا يستبعد إعادة النظر في مبدأ التطوع في الخدمة العسكرية الذي كان الائتلاف الحاكم يخطط لتطبيقه حتى الآن.

 

RT

 
gnews

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