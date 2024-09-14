جنوب السودان يؤجل موعد الانتخابات ويمدد المرحلة الانتقالية

وأضاف البيان: "هناك حاجة إلى وقت إضافي لإكمال مهام أساسية قبل الانتخابات".
ونقل البيان عن تصريح وزير شؤون مجلس الوزراء مارتن إيليا لومورو قوله إن "التمديد جاء استجابة لتوصيات المؤسسات الانتخابية والمؤسسات الأمنية".
وأكد أن الحكومة "ستظل تعمل خلال هذه الفترة الممتدة"، موضحا أن هذه المبادرة ضرورية "لتحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل في البلاد".
وفي وقت سابق من العام الجاري حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سلطات جنوب السودان على اتخاذ "خطوات عاجلة" للسماح بإجراء الانتخابات.
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