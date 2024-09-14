 
السبت 2024-09-14 11:00 ص
 
 

جنوب السودان يؤجل موعد الانتخابات ويمدد المرحلة الانتقالية

رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت
رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت
السبت، 14-09-2024 09:14 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت حكومة جنوب السودان تمديد الفترة الانتقالية في البلاد لعامين وتأجيل الانتخابات المقررة في البلاد في ديسمبر 2024.

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وقال مكتب الرئيس سلفاكير ميارديت، في بيان أمس الجمعة إن "الرئاسة أعلنت تمديد المرحلة الانتقالية في البلاد لعامين، إضافة إلى تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في بادئ الأمر في ديسمبر 2024، إلى 22 ديسمبر 2026".

وأضاف البيان: "هناك حاجة إلى وقت إضافي لإكمال مهام أساسية قبل الانتخابات".

ونقل البيان عن تصريح وزير شؤون مجلس الوزراء مارتن إيليا لومورو قوله إن "التمديد جاء استجابة لتوصيات المؤسسات الانتخابية والمؤسسات الأمنية".

وأكد أن الحكومة "ستظل تعمل خلال هذه الفترة الممتدة"، موضحا أن هذه المبادرة ضرورية "لتحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل في البلاد".

وفي وقت سابق من العام الجاري حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سلطات جنوب السودان على اتخاذ "خطوات عاجلة" للسماح بإجراء الانتخابات.

 
gnews

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