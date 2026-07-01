الأربعاء 2026-07-01 01:21 م

جنوح سفينة حاويات في مضيق هرمز بعد سلوك مسار مخالف

قوارب في مضيق هرمز
مضيق هرمز
 
الأربعاء، 01-07-2026 12:38 م

الوكيل الإخباري-   ذكرت وسائل إعلام رسمية، الأربعاء، أن سفينة حاويات أجنبية جنحت في مضيق هرمز بعد دخولها مياها ضحلة خارج الممر الملاحي الذي حددته السلطات الإيرانية.

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وأكدت وسائل الإعلام الرسمية مجددا تحذير الحرس الثوري بضرورة مرور السفن عبر الممر الواقع جنوبي جزيرة لارك الإيرانية، والذي تعده طهران الممر الوحيد المعتمد لدخول وخروج السفن العابرة للمضيق.

 
 


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