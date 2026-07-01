جنوح سفينة حاويات في مضيق هرمز بعد سلوك مسار مخالف

الوكيل الإخباري- ذكرت وسائل إعلام رسمية، الأربعاء، أن سفينة حاويات أجنبية جنحت في مضيق هرمز بعد دخولها مياها ضحلة خارج الممر الملاحي الذي حددته السلطات الإيرانية.

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