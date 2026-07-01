جنوح سفينة حاويات في مضيق هرمز بعد سلوك مسار مخالف

وأكدت وسائل الإعلام الرسمية مجددا تحذير الحرس الثوري بضرورة مرور السفن عبر الممر الواقع جنوبي جزيرة لارك الإيرانية، والذي تعده طهران الممر الوحيد المعتمد لدخول وخروج السفن العابرة للمضيق.
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