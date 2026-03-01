جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذر من نشر سقوط الصواريخ أو الإصابات

08:10 ص

الوكيل الإخباري- شدد جيش الاحتلال الإسرائيلي على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية، مؤكدا أنه في حال تلقي إنذار، يجب البقاء داخل الأماكن المحصنة وعدم مغادرتها حتى صدور توجيه صريح يسمح بذلك. اضافة اعلان





وأوضح، في بيان صدر عنه، أنه في حال عدم تلقي إنذار، يتعين البقاء بالقرب من مكان محصن تحسبا لأي تطورات.



وجدد المتحدث باسم الجيش تحذيره من نشر أو مشاركة مواقع أو توثيقات تتعلق بأماكن سقوط الصواريخ أو الإصابات، داعيا إلى الامتناع عن تداول مثل هذه المعلومات.





