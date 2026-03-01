جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذر من نشر سقوط الصواريخ أو الإصابات

وأوضح، في بيان صدر عنه، أنه في حال عدم تلقي إنذار، يتعين البقاء بالقرب من مكان محصن تحسبا لأي تطورات.
وجدد المتحدث باسم الجيش تحذيره من نشر أو مشاركة مواقع أو توثيقات تتعلق بأماكن سقوط الصواريخ أو الإصابات، داعيا إلى الامتناع عن تداول مثل هذه المعلومات.
-
أخبار متعلقة
-
طهران تعلن مقتل رئيس هيئة الأركان العامة عبدالرحيم موسوي
-
الحرس الثوري الإيراني يعلن تنفيذ الموجة السادسة من عملية "الوعد الصادق 4"
-
قطر .. استجابة سريعة للدفاع المدني إثر سقوط شظايا في المنطقة الصناعية
-
متظاهرون في بغداد يحاولون اقتحام المنطقة الخضراء
-
تفاصيل جديدة يُكشف عنها حول عملية استهداف المرشد
-
قاليباف مخاطبا ترامب ونتنياهو: لقد تجاوزتما الخط الأحمر وستدفعان الثمن
-
شركة العال الإسرائيلية: إخراج كل الطائرات إلى خارج إسرائيل
-
لاريجاني: سنحرق قلب أمريكا وإسرائيل