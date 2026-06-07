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جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت

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جانب من الهجوم
 
الأحد، 07-06-2026 09:07 م

الوكيل الإخباري- شن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد، هجوما على بنية تحتية تابعة لحزب الله اللبناني في الضاحية الجنوبية لبيروت، في أول غارة تستهدف معقل الحزب المدعوم من إيران منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 16 نيسان.

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ولم ينجح الاتفاق في وقف القتال بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان حيث تقول؛ إسرائيل إنها تعمل على تفكيك البنية التحتية لحزب الله على حدودها.


وترفض الجماعة مقترحات تربط وقف إطلاق النار بنزع سلاحها قائلة؛ إن على إسرائيل أولا أن توقف هجماتها وتسحب قواتها من جنوب لبنان.


وفي بيان مشترك مع وزير الدفاع، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ إن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت جاءت ردا على إطلاق حزب الله النار باتجاه إسرائيل.


ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية.

 

 
 


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