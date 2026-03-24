جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن أنه عاود قصف بيروت

الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه شن غارات جديدة مساء الاثنين، على أهداف لحزب الله في بيروت، بعيد تأكيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الهجمات على الحزب اللبناني ستستمر.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إنه "باشر قصف بنى تحتية لحزب الله في بيروت".