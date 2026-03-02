جيش الاحتلال: حزب الله اختار إيران على حساب لبنان وسيدفع ثمنًا باهظًا

وقال ميلو إن "حزب الله اختار النظام الإيراني على حساب دولة لبنان وفتح هجومًا ضد مواطنينا"، مؤكدًا أن الجيش كان مستعدًا لهذا السيناريو، وأن الحزب "سيدفع ثمنًا باهظًا" نتيجة ذلك.
أعلن حزب الله اللبناني المدعوم من إيران أنه أطلق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل ليل الأحد الاثنين ردًا على اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي.
كما ذكر مصدر طبي لبناني أن 10 أشخاص قُتلوا في الضربات الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت فجر الاثنين.
وأضاف ميلو أن القوات الإسرائيلية "مستعدة دفاعًا وهجومًا على حد سواء"، موجهًا رسالة إلى سكان شمال إسرائيل مفادها أن الجيش سيواصل حمايتهم من الخطوط الأمامية، وأنه تم تعزيز الانتشار العسكري بشكل كبير على الحدود، مع الاستعداد لاستيعاب قوات إضافية عند الحاجة.
وأكد في هذا السياق: "لن نقوم بإخلائكم".
وأوضح قائد القيادة الشمالية أنه بعد وقت قصير من إطلاق النار من جانب حزب الله، ووفقًا للتخطيط المسبق، بدأت إسرائيل بتنفيذ موجة أولى واسعة النطاق من الضربات في بيروت وجنوب لبنان، استهدفت قيادات في الحزب ومقار قيادة وبنى تحتية.
كما أشار إلى أن الجيش يعمل على إخلاء السكان في جنوب لبنان "حرصًا على سلامتهم" تمهيدًا لشن هجمات إضافية، لافتًا إلى أن العمليات العسكرية ما تزال مستمرة، وأن "وتيرة القوة ستتصاعد".
وأرفق البيان توثيقًا مصورًا لقائد القيادة الشمالية داخل غرفة العمليات، إضافة إلى صور من جلسة تقييم الوضع في مقر القيادة.
