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جيش الاحتلال: ضرباتنا ضد حزب الله ستستمر وتزداد حدة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
الأحد، 22-09-2024 08:50 ص

الوكيل الإخباري- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن ضرباته ضد حزب الله ستستمر وتزيد حدتها.

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كما أعلن جيش الاحتلال أنه "نشر تشكيلات دفاعية" في المنطقة، مشيرا إلى أن تلك التشكيلات "على أهبة الاستعداد لإحباط التهديدات" وفق ما ورد في بيان له نقلته وكالة رويترز.

 
gnews

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