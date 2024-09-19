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جيش الاحتلال يحرك الفرقة 98 النخبة من غزة نحو الحدود اللبنانية

عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي
عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي
الخميس، 19-09-2024 10:52 ص

الوكيل الإخباري-   قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، إن الجيش قام بتحويل قوات مقاتلة من الضفة الغربية إلى الحدود مع لبنان في إطار حالة التأهب القصوى.

بدورها نقلت شبكة CNN عن مصدر مطلع قوله إن الجيش الإسرائيلي يحرك الفرقة 98 النخبة من غزة إلى شمال إسرائيل.

يأتي ذلك، غداة إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن مركز ثقل الحرب يتحرك شمالا وأن مرحلة جديدة في جهود الحرب الإسرائيلية قد بدأت، بعد انفجار أجهزة اتصالات لاسلكية مفخخة تابعة لأعضاء حزب الله على مدار يومين في لبنان.

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RT

 
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