 
السبت 2024-12-28 10:13 ص
 

جيش الاحتلال يعترض صاروخا أطلق من اليمن

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 28-12-2024 06:38 ص

الوكيل الإخباري-  أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بدوي صفارات الإنذار في عدة مناطق بإسرائيل بعد سقوط صاروخ أُطلق من اليمن فجر اليوم السبت.

اضافة اعلان


وأوضح جيش الاحتلال في بيان أنه: "بعد سماع صفارات الإنذار قبل قليل في مناطق القدس والبحر الميت، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخًا أُطلق من اليمن قبل أن يخترق الأراضي الإسرائيلية. تم إطلاق صفارات الإنذار وفقًا للبروتوكول."

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أسواق ومال تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية مع تحقيق مكاسب أسبوعية ملحوظة

الشابان تامر إبراهيم رمان وصلاح الخطاطبة

أخبار محلية أودى بحياة شابين أردنيين.. اللحظات الأولى من موقع حادث شيكاغو (فيديو)

أرشيفية

اقتصاد محلي للادخار والاستثمار.. أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن السبت

الاكتئاب من أكثر الاضطرابات النفسية انتشارا

منوعات هذه العلامة .. دليل على أخطر الأمراض النفسية

أرشيفية

عربي ودولي زاخاروفا: الإنصات لزيلينسكي خطير لسببين

تعبيرية

منوعات 5 سمات تكشف أن المتزوجين أكثر سعادة من العازبين.. تعرف عليها

تعبيرية

أخبار محلية 5103 طن فواكه وخضار وورقيات في السوق المركزي السبت

أرشيفية

عربي ودولي لمواجهة ترامب.. الديمقراطيون سيطبقون درسا تعلموه من الجمهوريين



 




الأكثر مشاهدة