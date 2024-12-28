جيش الاحتلال يعترض صاروخا أطلق من اليمن

الوكيل الإخباري- أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بدوي صفارات الإنذار في عدة مناطق بإسرائيل بعد سقوط صاروخ أُطلق من اليمن فجر اليوم السبت.

اضافة اعلان