جيش الاحتلال يعترض صاروخا أطلق من اليمن

وأوضح جيش الاحتلال في بيان أنه: "بعد سماع صفارات الإنذار قبل قليل في مناطق القدس والبحر الميت، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخًا أُطلق من اليمن قبل أن يخترق الأراضي الإسرائيلية. تم إطلاق صفارات الإنذار وفقًا للبروتوكول."
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