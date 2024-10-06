جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيّرات أطلقت من الشرق

وأضاف الجيش أن سلاح الجو اعترض -أيضا- قبالة شواطئ تل أبيب الكبرى مسيرة أطلقت من جهة الشرق دون إصابات.
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