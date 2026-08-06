جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين وإصابة 4 في جنوب لبنان

07:32 ص

الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس مقتل جنديين في جنوب لبنان، وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة في الواقعة نفسها. اضافة اعلان





ولم يذكر الجيش مزيداً من التفاصيل حول الحادثة.





