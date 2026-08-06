الخميس 2026-08-06 07:52 ص

جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين وإصابة 4 في جنوب لبنان

جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين وإصابة 4 في جنوب لبنان
جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين وإصابة 4 في جنوب لبنان
 
الخميس، 06-08-2026 07:32 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس مقتل جنديين في جنوب لبنان، وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة في الواقعة نفسها.اضافة اعلان


ولم يذكر الجيش مزيداً من التفاصيل حول الحادثة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين وإصابة 4 في جنوب لبنان

عربي ودولي جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين وإصابة 4 في جنوب لبنان

القضاء الأميركي يلاحق مسلّحاً أوقف في ملعب غولف تابع لترامب

عربي ودولي القضاء الأميركي يلاحق مسلّحاً أوقف في ملعب غولف تابع لترامب

الحرارة تتراجع تدريجياً .. تفاصيل طقس الأردن حتى السبت

الطقس الحرارة تتراجع تدريجياً .. تفاصيل طقس الأردن حتى السبت

عمّان تعيد الملف الفلسطيني إلى الواجهة مجدداً .. وإسرائيل تهاجم البيان العربي

أخبار محلية عمّان تعيد الملف الفلسطيني إلى الواجهة مجدداً .. وإسرائيل تهاجم البيان العربي

البث المباشر لـ "برنامج الوكيل"

أخبار محلية البث المباشر لـ "برنامج الوكيل"

مضيق هرمز

عربي ودولي رويترز: هناك تباين في المواقف بشأن رسوم العبور بمضيق هرمز

ارشيفية

عربي ودولي غارة إسرائيلية ثانية على محيط بلدة البرج الشمالي بجنوب لبنان

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: نتحدث مع الإيرانيين وسنرى ما سيحدث



 
 






الأكثر مشاهدة

 