جيش الاحتلال: 5150 عسكريا أصيبوا منذ بداية الحرب على غزة ولبنان

وأضاف ان 291 عسكريا لا يزالون يتلقون العلاج بعد إصابتهم في معارك غزة ولبنان جروح 42 منهم خطرة.
وبين ان 1152 عسكريا أصيبوا بنيران صديقة وحوادث عملياتية منذ بداية الحرب.
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