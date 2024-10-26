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جيش الاحتلال: 5150 عسكريا أصيبوا منذ بداية الحرب على غزة ولبنان

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
السبت، 26-10-2024 07:06 م

الوكيل الإخباري-   قال جيش الاحتلال الإسرائيلي ان 5150 عسكريا أصيبوا منذ بداية الحرب على غزة ولبنان  764 منهم خطرة.

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وأضاف ان 291 عسكريا لا يزالون يتلقون العلاج بعد إصابتهم في معارك غزة ولبنان جروح 42 منهم خطرة.


وبين ان 1152 عسكريا أصيبوا بنيران صديقة وحوادث عملياتية منذ بداية الحرب.

 
gnews

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