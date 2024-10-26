جيش الاحتلال: 5150 عسكريا أصيبوا منذ بداية الحرب على غزة ولبنان

الوكيل الإخباري- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي ان 5150 عسكريا أصيبوا منذ بداية الحرب على غزة ولبنان 764 منهم خطرة.

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وأضاف ان 291 عسكريا لا يزالون يتلقون العلاج بعد إصابتهم في معارك غزة ولبنان جروح 42 منهم خطرة.