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حادثة غريبة على حدود مصر .. سائح كوري يحاول السباحة إلى "إيلات"

الحدود المصرية الفلسطينية
تعبيرية
 
الإثنين، 19-05-2025 02:48 م
الوكيل الإخباري-   كشفت القناة الـ 12 الإسرائيلية عن حادث تسلل غريب من نوعه من سيناء إلى إيلات "أم الرشراش المحتلة"  لسائح كوري تم رفض دخوله إلى البلاد.اضافة اعلان


وقالت القناة العبرية "ماكو" إن السائح الكوري حاول السباحة إلى مدينة إيلات عبر مصر، ووصفت الحادث بالغريب.

وتحت عنوان "لم نر شيئا كهذا من قبل"، قال تقرير القناة العبرية إن السائح الكوري، كان قد حاول دخول إسرائيل قبل نحو شهر وتم رفض طلبه، ووصل إلى سيناء هذا الأسبوع وحاول السباحة عبر مدينة طابا المصرية باتجاه إيلات، وألقت قوات الأمن البحري القبض عليه، وتم تحويله إلى إدارة تنفيذ الأحكام الخاصة بالأجانب.

وأوضحت القناة العبرية أنه تم رصد أجنبي كوري هذا الأسبوع وهو يحاول التسلل إلى إسرائيل سباحة عبر معبر طابا الحدودي.

وأظهر التحقيق الأولي أن الأمر يتعلق بأجنبي حاول دخول إسرائيل في أبريل 2025 وتم منعه من الدخول، وبعد شهر حاول حظه بالسباحة نحو إسرائيل، حيث بدأ السباحة من فندق طابا، على بعد حوالي 2 كم باتجاه إيلات، وتم القبض عليه.

روسيا اليوم
 
gnews

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