حادث مطار ريجان.. انتشال 19 جثة على الأقل من نهر بوتوماك

الوكيل الإخباري- أعلنت وسائل إعلام أمريكية، أنه تم انتشال 19 جثة على الأقل من نهر بوتوماك بعد حادث اصطدام طائرة ركاب بطائرة مروحية عسكرية أثناء هبوطها في مطار رونالد ريجان الوطني بالقرب من واشنطن، بحسب روسيا اليوم.



وأعلنت هيئة الطيران الاتحادية في بيان مقتضب، أن طائرة ركاب إقليمية تابعة لشركة "بي إس إيه" آيرلاينز اصطدمت في الجو بمروحية عسكرية أثناء اقترابها من مدرج 33 في المطار.

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ووقع الحادث حوالي التاسعة مساء بتوقيت واشنطن - "الثانية صباحا بتوقيت جرينتش".



وأوضحت الهيئة أن الطائرة كانت في رحلة قادمة من مدينة ويتشيتا بولاية كانساس، مشيرةً إلى أن هيئة سلامة النقل ستتولى التحقيق في الحادث.



من جهته، أعلن مطار ريجان عبر منصاته الإعلامية، أن جميع عمليات الإقلاع والهبوط تم تعليقها مؤقتا.