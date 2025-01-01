 
الأربعاء 2025-01-01 11:33 ص
 

حال التوصل لاتفاق غزة.. تحذير من "ذرائع جديدة" للحوثيين

يواصل الحوثيون عملياتهم ضد إسرائيل.. أرشيفية
يواصل الحوثيون عملياتهم ضد إسرائيل.. أرشيفية
الأربعاء، 01-01-2025 10:14 ص
الوكيل الإخباري-  نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أمريكيين أن هناك مخاوف من أن يستمر الحوثيون في هجماتهم بذرائع جديدة إذا تم التوصل إلى اتفاق في غزة.اضافة اعلان


وذكرت الصحيفة الأمريكية أن "التقييمات الأمنية تفيد بأن الحوثيين أكثر تشددا في أيدولوجيتهم من حماس وحزب الله".

وأوضحت أن "الحوثيين يريدون القتال والشجار ويجب وضع ذلك دوما في الاعتبار عندما نتحدث عن إمكانية ردعهم".

وأضافت: "ردع الحوثيين سيحتاج تحركات عسكرية ودبلوماسية من دول أخرى داخل الشرق الأوسط وخارجه".

ويأتي ذلك بعد أن تصاعدت التوترات في اليمن بشكل دراماتيكي مع تكثيف الضربات الجوية الأمريكية ضد مواقع الحوثيين في صنعاء.

وتبرر واشنطن هذه الهجمات بأنها تهدف إلى إضعاف الجماعة التي تهدد الملاحة في البحر الأحمر وتستهدف المواقع الإسرائيلية.

كما شهدت الأيام الماضية تصعيدا لافتا في المواجهة بين إسرائيل وجماعة الحوثي، حيث دخلت إسرائيل على خط الهجمات العسكرية المباشرة في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى استهداف القدرات العسكرية والتكنولوجية للجماعة.

وفي الآونة الأخيرة، استهدفت الغارات الإسرائيلية مواقع حيوية للحوثيين، أبرزها مطار صنعاء وميناء الحديدة، إلى جانب مواقع داخل الكهوف والمغارات التي تستخدم لإخفاء منظومات إطلاق الصواريخ ومخازن الأسلحة.

سكاي نيوز
 
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية

عربي ودولي ترامب سيحضر جنازة جيمي كارتر

أرشيفية

عربي ودولي إجابة محيرة من ترامب حول لقاء بوتين.. وفريقه يوضح

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

أخبار محلية إنجاز 882583 معاملة عبر مراكز الخدمات الحكومية خلال عام 2024

أرشيفية

أسواق ومال يؤرق التجار.. الدولار المزور ينتشر في أسواق دمشق

تعبيرية

أخبار محلية صدور نظام ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي بالجريدة الرسمية

“المئات من الكلاب والحيوانات البرية تسلّلت خلال الحرب”

فلسطين لأول مرة منذ 22 عاماً .. تفشي داء الكَلَب في إسرائيل

أرشيفية

عربي ودولي رئيس السنغال يعلن إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في بلاده عام 2025

يواصل الحوثيون عملياتهم ضد إسرائيل.. أرشيفية

عربي ودولي حال التوصل لاتفاق غزة.. تحذير من "ذرائع جديدة" للحوثيين



 




الأكثر مشاهدة