حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس فورد" تعود إلى الشرق الأوسط

ارشيفية
 
الإثنين، 20-04-2026 07:06 ص

الوكيل الإخباري-   ذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" نقلا عن مسؤول أمريكي أن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد فورد" عادت إلى الشرق الأوسط بصحبة مدمرتين.

اضافة اعلان

 

وقالت "سي بي إس" إن حاملة الطائرات عبرت قناة السويس إلى البحر الأحمر بصحبة مدمرتين.

 

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن "سي بي إس" قولها إن "فورد انضمت إلى حاملة الطائرات الأخرى يو إس إس أبراهام لينكولن العاملة في شمال بحر العرب".

يذكر أن حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" كانت قد اضطرت إلى ترك العمليات القتالية نتيجة اندلاع حريق في منطقة المغسلة الرئيسية على متنها شهر مارس الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تفرض فيه الولايات المتحدة حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن التحركات الأمريكية الأخيرة، في انتهاك وقف إطلاق النار وتهديد السواحل، تعد انتهاكا صريحا وتصعيدا غير مسؤول.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة علامات تشير إلى اختلال عمل الغدة الدرقية

معاريف: إيران طورت مئات المسيّرات لحزب الله تعمل بالألياف الضوئية

عربي ودولي معاريف: إيران طورت مئات المسيّرات لحزب الله تعمل بالألياف الضوئية

الجيش الإسرائيلي يعتزم إقامة 20 موقعا عسكريا بجنوب لبنان

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يعتزم إقامة 20 موقعا عسكريا بجنوب لبنان

ارشيفية

عربي ودولي وول ستريت جورنال: السفينة "توسكا" كانت تتردد على موانئ صينية

عربي ودولي حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس فورد" تعود إلى الشرق الأوسط

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

سر غذائي بسيط لحماية القلب مع التقدم في العمر

طب وصحة سر غذائي بسيط لحماية القلب مع التقدم في العمر

مناورة عسكرية مشتركة بين الجيشين الأميركي والفلبيني

عربي ودولي الولايات المتحدة تجري مناورات عسكرية مع الفلبين رغم انشغالها بالحرب ضد إيران



 
 






الأكثر مشاهدة

 