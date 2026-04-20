حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس فورد" تعود إلى الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- ذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" نقلا عن مسؤول أمريكي أن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد فورد" عادت إلى الشرق الأوسط بصحبة مدمرتين.

وقالت "سي بي إس" إن حاملة الطائرات عبرت قناة السويس إلى البحر الأحمر بصحبة مدمرتين.