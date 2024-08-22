حاملة طائرات أميركية ثانية تصل إلى الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الأميركي وصول حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" والمدمرات المرافقة لها إلى الشرق الأوسط أمس الأربعاء بعد أن أمر وزير الدفاع لويد أوستن بتسريع انتقال هذه المجموعة البحرية الضاربة إلى المنطقة.

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وبذلك يرتفع إلى اثنتين عدد حاملات الطائرات الأميركية الموجودة حاليا في الشرق الأوسط؛ حيث تتزايد المخاوف من حصول تصعيد عسكري إقليمي.



وقالت القيادة العسكرية الأميركية لمنطقة الشرق الأوسط "سنتكوم" في بيان إنّ "حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن، المجهزة بمقاتلات "إف-35 سي" و"إف/إيه-18 بلوك 3″، دخلت نطاق مسؤولية سنتكوم".



وأضافت أنّ لينكولن "هي السفينة الرئيسية في مجموعة حاملة الطائرات الضاربة الثالثة، ويرافقها أسطول المدمّرات (ديسرون) 21 وجناح حامل الطائرات (سي في دبليو) التاسع". ومن المفترض أن تحل لينكولن محل حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت".



وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أعلنت في 11 أغسطس/آب الجاري أن أوستن أمر الحاملة لينكولن "بتسريع انتقالها" إلى الشرق الأوسط، بعد أن كان قد أمر بإرسالها إلى المنطقة مطلع الشهر.