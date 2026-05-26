الثلاثاء 2026-05-26 10:58 م

حجاج بيت الله الحرام ينفرون من عرفات إلى مزدلفة

البعثة الإعلامية الأردنية تتوجه إلى الديار المقدسة لتغطية موسم الحج
الحج
 
الثلاثاء، 26-05-2026 10:09 م

الوكيل الإخباري-   مع غروب شمس اليوم التاسع من ذي الحجة، بدأ حجاج بيت الله الحرام بالتوجه إلى مشعر مزدلفة، بعد أن أتموا الوقوف على صعيد عرفات وأدوا ركن الحج الأعظم، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات التنظيمية والوقائية التي هيأتها الحكومة السعودية، لتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم في يسر وطمأنينة.

وفور وصولهم إلى مزدلفة أدى الحجاج صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداءً بسنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويبيتون ليلتهم فيها، على أن يتوجهوا صباح يوم غدٍ، يوم عيد الأضحى، إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي.


وتُعد "النفرة" من عرفات إلى مزدلفة المحطة الثالثة في رحلة الحجاج عبر المشاعر المقدسة، وقد اتسمت حركتهم بالانسيابية التامة؛ بفضل الجهود المكثفة التي تبذلها الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن.

 
 


