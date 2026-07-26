حرائق فرنسا وإسبانيا تدفع بمزيد من المتضررين إلى مراكز الإيواء

وأفادت بلدية مانيسيس بمصرع شخص في حريق اندلع قرب مدينة فالنسيا في شرق إسبانيا، تمكنت فرق الإطفاء لاحقا من السيطرة عليه.
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