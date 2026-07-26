حرائق فرنسا وإسبانيا تدفع بمزيد من المتضررين إلى مراكز الإيواء

الوكيل الإخباري- تواصل توافد المتضررين من حرائق الغابات، الأحد، إلى مراكز إيواء في فرنسا وإسبانيا، حيث سبق للسلطات أن أجلت أكثر من 300 ألف شخص من مناطق محاذية لبوردو ومدريد جراء الحرائق الكارثية التي تجتاح البلدين.

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