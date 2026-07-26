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حرائق فرنسا وإسبانيا تدفع بمزيد من المتضررين إلى مراكز الإيواء

حرائق فرنسا وإسبانيا تدفع بمزيد من المتضررين إلى مراكز الإيواء
حرائق فرنسا وإسبانيا تدفع بمزيد من المتضررين إلى مراكز الإيواء
 
الأحد، 26-07-2026 11:55 ص

الوكيل الإخباري-   تواصل توافد المتضررين من حرائق الغابات، الأحد، إلى مراكز إيواء في فرنسا وإسبانيا، حيث سبق للسلطات أن أجلت أكثر من 300 ألف شخص من مناطق محاذية لبوردو ومدريد جراء الحرائق الكارثية التي تجتاح البلدين.

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وأفادت بلدية مانيسيس بمصرع شخص في حريق اندلع قرب مدينة فالنسيا في شرق إسبانيا، تمكنت فرق الإطفاء لاحقا من السيطرة عليه.

 
 


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