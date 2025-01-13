حرائق كاليفورنيا تتوسع وحصيلة القتلى ترتفع إلى 24

وتسابق فرق الإطفاء الزمن لإخماد اثنين من حرائق الغابات المشتعلة في لوس أنجلوس لليوم السادس على التوالي، مستغلة التحسن الطفيف في الأحوال الجوية.
وحذرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية من أن رياحًا قوية تصل سرعتها إلى 110 كيلومترات في الساعة قد تعود خلال الأيام المقبلة.
بدورها، حذرت ديان كريسويل من الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ من أن "الوضع لا يزال حرجًا". ورجحت في تصريحات لشبكة "إيه بي سي" أن "تصبح الرياح خطيرة مجددًا" وحثت الناس على البقاء في حالة يقظة شديدة.
وقال أنتوني ماروني رئيس أجهزة الإطفاء بالمنطقة: "هذه الرياح المصحوبة بجو جاف ونبات جاف ستبقي تهديد الحرائق في منطقة لوس أنجلوس عند مستوى عالٍ".
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