حريق محدود في الفجيرة نتيجة شظايا طائرة مسيّرة

الوكيل الإخباري- أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة أن الجهات المختصة تعاملت مع حريق محدود اندلع نتيجة سقوط شظايا عقب اعتراض ناجح لطائرة مسيرة من قبل الدفاعات الجوية، مؤكدا عدم تسجيل أي إصابات.





وأوضح المكتب، عبر موقعه الإلكتروني اليوم السبت، أن فرق الدفاع المدني في الفجيرة تحركت فورا إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة المعتمدة، بما يضمن سلامة الأرواح والممتلكات.



ودعت السلطات الجمهور إلى تجنب تداول الشائعات أو الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، مشددة على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات.







