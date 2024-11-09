حريق هائل وتضرر عشرات السيارات في بيروت .. فيديو

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم السبت، أن "الحريق الذي اندلع في مولد كهرباء في موقف للسيارات في شارع الحمراء أدى الى تمدد النيران إلى عشرات السيارات المركونة في المكان وفي شوارع محيطة ما أدى إلى احتراقها وانفجار البعض منها واندلاع حريق هائل".
وأشارت الوكالة إلى أن أعمدة الدخان الناجمة عن الحريق شوهدت من مناطق بعيدة عن بيروت، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.
حريق هائل في منطقة #الحمراء في العاصمة #بيروت، ما أدى إلى اشتعال عشرات السيارات المركونة، وذلك بعد انفجار مولد كهربائي أدى إلى تمدد الحريق.— Sawsan Mhanna| سوسن مهنّا (@SawsanaMehanna) November 9, 2024
📍المنطقة نجت من كارثة حقيقية، لأن خزانات المازوت التابعة لأصحاب المولدات مخزنة بين البنايات، دون أدنى حد لمعايير السلامة..
الحمدلله تم… pic.twitter.com/3KVMmjAKzp
سكاي نيوز
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