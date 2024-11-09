 
السبت 2024-11-09 02:03 م
 

حريق هائل وتضرر عشرات السيارات في بيروت .. فيديو

من الحريق في منطقة الحمرا في بيروت
من الحريق في منطقة الحمرا في بيروت
السبت، 09-11-2024 12:32 م
الوكيل الإخباري-  اندلع حريق هائل ناجم عن احتراق مولد كهرباء ما أدى إلى اختناقات وتضرر عشرات السيارات في العاصمة اللبنانية بيروت.اضافة اعلان


وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم السبت، أن "الحريق الذي اندلع في مولد كهرباء في موقف للسيارات في شارع الحمراء أدى الى تمدد النيران إلى عشرات السيارات المركونة في المكان وفي شوارع محيطة ما أدى إلى احتراقها وانفجار البعض منها واندلاع حريق هائل".

وأشارت الوكالة إلى أن أعمدة الدخان الناجمة عن الحريق شوهدت من مناطق بعيدة عن بيروت، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.
 
gnews

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