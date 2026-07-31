الجمعة 2026-07-31 06:17 م

حريق هائل يواصل اجتياح جزيرة كريت اليونانية وسط رياح عاتية

حريق هائل يواصل اجتياح جزيرة كريت اليونانية وسط رياح عاتية
تعبيرية
 
الجمعة، 31-07-2026 04:45 م
الوكيل الإخباري-   قال عناصر إطفاء يونانيون، إن النيران لا تزال مشتعلة في المنطقة المحيطة بمدينة ريثيمنو السياحية في جزيرة كريت، رغم "تحسن" الوضع، وأبدوا قلقهم إزاء حريق آخر تشهده شبه جزيرة بيلوبونيز.اضافة اعلان


وقال ناطق باسم جهاز الإطفاء إنّ "الوضع في ريثيمنو أفضل"، لكن الحريق "لا يزال خارج عن السيطرة" و"هناك بؤر عدة لا تزال مشتعلة".

وبحسب موقع meteo.gr التابع للمرصد الوطني لأثينا والذي حلل صورة التقطها قمر اصطناعي تابع لبرنامج كوبرنيكوس الأوروبي، التهمت النيران نحو 4500 هكتار يومي الأربعاء والخميس في جنوب المدينة.

وتُعقّد الرياح القوية وطبيعة المنطقة الجيولوجية وتضاريسها الوعرة، عمليات مكافحة الحرائق بشكل كبير، بحسب السلطات.

وفي شبه جزيرة بيلوبونيز بجنوب اليونان، بالقرب من ميناء باتراس، اندلع حريق أثار قلق السلطات. وأشار عناصر الإطفاء إلى الاستعانة بأربع طائرات إطفاء وثلاث مروحيات بالقرب من قرية فلوكا في جنوب باتراس.

ووضعت فرق الإطفاء اليونانية في حالة تأهب قصوى الجمعة، بسبب الرياح القوية التي تشهدها مناطق واسعة من البلاد.

كما صُنّفت مناطق كثيرة، بينها منطقة أثينا وجزيرة كريت وعدد كبير من جزر بحر إيجه وأجزاء من منطقة بيلوبونيز، ضمن مستوى "الخطر المرتفع جدا" لاندلاع الحرائق، وهو المستوى الرابع على مقياس من خمس درجات.

وقال المتحدث باسم جهاز الإطفاء فاسيليس فاثراكوغيانيس خلال مؤتمر صحافي مساء الخميس إن طبيعة اليونان الجغرافية الجزرية "تُعقّد سرعة انتشار فرق الطوارئ"، مشيرا إلى إرسال تعزيزات إلى كريت.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

المتطرف بن غفير يعتبر أن الاتفاق على نزع سلاح حماس "غير مقبول"

فلسطين المتطرف بن غفير يعتبر أن الاتفاق على نزع سلاح حماس "غير مقبول"

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يبحث مع رئيس الوزراء الكندي خفض التصعيد الإقليمي وتطورات الضفة وغزة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: سنواصل توجيه ضربات قوية على إيران

تثبيت أسعار المشتقات النفطية الرئيسية لشهر آب

اقتصاد محلي عاجل الحكومة تقرر تثبيت أسعار المشتقات النفطية لشهر آب

حريق هائل يواصل اجتياح جزيرة كريت اليونانية وسط رياح عاتية

عربي ودولي حريق هائل يواصل اجتياح جزيرة كريت اليونانية وسط رياح عاتية

إغلاق مؤقت لـ "حديقة النشامى" لاستكمال أعمال تركيب مضمار المشي

أخبار محلية إغلاق مؤقت لـ "حديقة النشامى" لاستكمال أعمال تركيب مضمار المشي

المسجد الأقصى المبارك

فلسطين آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يعزي الجزائر بضحايا انقلاب حافلة في ولاية بومرداس



 
 






الأكثر مشاهدة

 