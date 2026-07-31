حريق هائل يواصل اجتياح جزيرة كريت اليونانية وسط رياح عاتية

04:45 م

الوكيل الإخباري- قال عناصر إطفاء يونانيون، إن النيران لا تزال مشتعلة في المنطقة المحيطة بمدينة ريثيمنو السياحية في جزيرة كريت، رغم "تحسن" الوضع، وأبدوا قلقهم إزاء حريق آخر تشهده شبه جزيرة بيلوبونيز. اضافة اعلان





وقال ناطق باسم جهاز الإطفاء إنّ "الوضع في ريثيمنو أفضل"، لكن الحريق "لا يزال خارج عن السيطرة" و"هناك بؤر عدة لا تزال مشتعلة".



وبحسب موقع meteo.gr التابع للمرصد الوطني لأثينا والذي حلل صورة التقطها قمر اصطناعي تابع لبرنامج كوبرنيكوس الأوروبي، التهمت النيران نحو 4500 هكتار يومي الأربعاء والخميس في جنوب المدينة.



وتُعقّد الرياح القوية وطبيعة المنطقة الجيولوجية وتضاريسها الوعرة، عمليات مكافحة الحرائق بشكل كبير، بحسب السلطات.



وفي شبه جزيرة بيلوبونيز بجنوب اليونان، بالقرب من ميناء باتراس، اندلع حريق أثار قلق السلطات. وأشار عناصر الإطفاء إلى الاستعانة بأربع طائرات إطفاء وثلاث مروحيات بالقرب من قرية فلوكا في جنوب باتراس.



ووضعت فرق الإطفاء اليونانية في حالة تأهب قصوى الجمعة، بسبب الرياح القوية التي تشهدها مناطق واسعة من البلاد.



كما صُنّفت مناطق كثيرة، بينها منطقة أثينا وجزيرة كريت وعدد كبير من جزر بحر إيجه وأجزاء من منطقة بيلوبونيز، ضمن مستوى "الخطر المرتفع جدا" لاندلاع الحرائق، وهو المستوى الرابع على مقياس من خمس درجات.



وقال المتحدث باسم جهاز الإطفاء فاسيليس فاثراكوغيانيس خلال مؤتمر صحافي مساء الخميس إن طبيعة اليونان الجغرافية الجزرية "تُعقّد سرعة انتشار فرق الطوارئ"، مشيرا إلى إرسال تعزيزات إلى كريت.





