حزب الله: أكثر من 100 قتيل وألف جريح للعدو منذ بداية المناورة البرية

وأضاف الحزب أنه اتخذ كافة "الإجراءات لخوض معركة طويلة ومنع العدو من تحقيق أهدافه دفاعا عن حرية وسيادة لبنان".
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