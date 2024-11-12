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حزب الله: أكثر من 100 قتيل وألف جريح للعدو منذ بداية المناورة البرية

حزب الله
حزب الله
الثلاثاء، 12-11-2024 11:18 م

الوكيل الإخباري-   أعلن حزب الله أنه "أوقع أكثر من 100 قتيل و1000 جريح من جنود العدو منذ بداية المناورة البرية جنوبي لبنان".

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وقال حزب الله إن "قرار العدو الانتقال للمرحلة الثانية من المناورة البرية سيكون مصيره الخيبة وحصاده المزيد من الخسائر".

وأضاف الحزب أنه اتخذ كافة "الإجراءات لخوض معركة طويلة ومنع العدو من تحقيق أهدافه دفاعا عن حرية وسيادة لبنان".

 
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