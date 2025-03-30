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حزب الله: إسرائيل تقوم بعدوان على لبنان تجاوز كل حد

حزب الله
حزب الله
 
الأحد، 30-03-2025 02:09 ص

الوكيل الإخباري-   طالب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم السبت بوضع حد لـ"عدوان" إسرائيل، غداة ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، للمرة الأولى منذ سريان وقف إطلاق النار في تشرين الثاني بين إسرائيل وحزب الله.

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وقال قاسم في خطاب متلفز "إسرائيل هي في موقع العدوان، هذا العدوان يجب أن يوضع حد له. لقد تجاوزت بأن قصفت الضاحية الجنوبية لأول مرة منذ وقف إطلاق النار، وكذلك اعتدت على مناطق عدة في جنوب لبنان (...) لا يمكن أن نقبل أن يستمر هذا المنهج".


وأضاف "لا يمكن أن نقبل بأن تكون هناك معادلة تستبيح فيها إسرائيل لبنان وتسرح وتمرح في أي وقت تريد ونحن نتفرج عليها. كل شيء له حد".

 
gnews

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