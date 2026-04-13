حزب الله: احتمال تغيّر الحكومة في لبنان وارد تحت ضغط الشارع

وقال قماطي في تصريحات لوكالة "نوفوستي": "نحن نعيش اليوم احتجاجات عفوية تعبر عن الرأي العام. نعم، نحن نتوقع كل شيء، ونتوقع أن تقود الحكومة نفسها بسياساتها ومواقفها إلى مأزق خطير يؤدي إلى سقوطها بطريقة شعبية وسلمية".
وفي رده على سؤال حول ما إذا كان المزاج الشعبي قد يؤدي إلى تحركات جماهيرية أوسع بهدف تغيير الحكومة في لبنان، لفت قماطي إلى أن "كل الخيارات ممكنة".
وبحسب قوله، فإن المشكلة تكمن في أن "الحكومة لا تحترم سياسة حزب الله ولا نهج المقاومة، التي أبدت صبرًا طوال 15 شهرًا وتحملت العدوان من أجل أن تقوم الدولة بواجباتها وتصل بلبنان إلى التحرير من الوجود الإسرائيلي".
وتابع قماطي قائلًا: "الحكومة لم تُقدّر صبر المقاومة، وبدلًا من التعاون معها في هذا الاتجاه، لجأت إلى اتخاذ قرارات ضدها، وتحاول نزع سلاحها وتقييدها ومحاصرتها".
واختتم: "هذا هو تحديدًا ما يؤدي اليوم إلى الاحتجاجات العفوية. فإذا كنا قد وصلنا اليوم إلى هذا الحجم من الاندفاع وغضب الجماهير ضد قرارات الدولة والسلطة، فماذا سيحدث إذا بدأت المظاهرات المنظمة؟".
