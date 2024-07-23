حزب الله: استهدفنا رادارا للاحتلال بموقع بركة ريشا

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697311 الوكيل الإخباري - قال حزب الله اللبناني إنه استهدف "رادار كشف الأفراد في موقع بركة ريشا بصواريخ موجهة وحققنا إصابة مباشرة". اقرأ أيضاً "الوكيل الإخباري" ينطلق بتصميم ومحتوى جديد بشرى سارة بانتظار الأردنيين مطلع الشهر المقبل الملك يعود إلى أرض الوطن التربية توضح حول اعلان نتائج التوجيهي "المستقلة للانتخاب" تطلق إطارا مرجعيا لتمكين المرأة في الانتخاب والأحزاب حزب الله: استهدفنا مبنيين يستخدمهما جنود العدو في مستعمرة شتولا بالصواريخ حزب الله يقصف موقعا إسرائيليا إعلام إسرائيلي: رد حزب الله على عملية الاغتيال سيكون بحدود ردوده السابقة تطورات التصعيد والحرب بين حزب الله وإسرائيل