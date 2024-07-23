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حزب الله: استهدفنا رادارا للاحتلال بموقع بركة ريشا

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الثلاثاء، 23-07-2024 09:27 م

 

الوكيل الإخباري - قال حزب الله اللبناني إنه استهدف "رادار كشف الأفراد في موقع بركة ريشا بصواريخ موجهة وحققنا إصابة مباشرة".
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