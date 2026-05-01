الجمعة 2026-05-01 05:02 م

حزب الله: استهدفنا عربة عسكرية في بلدة البياضة

ارشيفية
 
الجمعة، 01-05-2026 04:16 م
الوكيل الإخباري-   قال حزب الله إنه استهدف بمسيّرة انقضاضية عربة عسكرية في بلدة البياضة جنوبي لبنان، مؤكدا تحقيقه "إصابة مؤكدة".اضافة اعلان


وكان حزب الله أعلن أنه استهدف بقذائف المدفعية تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط مدرسة بلدة حولا جنوبي لبنان.
 
 


gnews

الأكثر مشاهدة

 