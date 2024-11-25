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حزب الله: استهدفنا قوات العدو عند مثلث دير ميماس بكفركلا

حزب الله
حزب الله
الإثنين، 25-11-2024 12:09 ص
الوكيل الإخباري-   قال حزب الله اللبناني إنه استهدف برشقة صاروخية للمرة الثانية تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي عند مثلث دير ميماس بكفركلا في جنوب لبنان.اضافة اعلان


وأضاف أنه قصف بالصواريخ قوة إسرائيلية أثناء تقدمها لسحب دبابة مدمرة عند الأطراف الغربية لبلدة دير ميماس.
 
gnews

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