حزب الله: استهدفنا قوات العدو عند مثلث دير ميماس بكفركلا

وأضاف أنه قصف بالصواريخ قوة إسرائيلية أثناء تقدمها لسحب دبابة مدمرة عند الأطراف الغربية لبلدة دير ميماس.
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